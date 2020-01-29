بعثة الزمالك تصل أنجولا.. وتدريب أول للفريق بالقرب من مقر الإقامة

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 16:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

الونش - الزمالك - مازيمبي

وصلت بعثة فريق الزمالك لكرة القدم إلى مدينة لواندا بأنجولا استعدادا لمواجهة بريميرو دي أوجستو في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على بريميرو دي أوجستو عصر السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك قد ضمن تأهله كثاني المجموعة.

واستقبل محمد صفوت سفير مصر في أنجولا وطارق يوسف القنصل العام وإيهاب علي الملحق الإداري، بعثة الزمالك.

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وقرر الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خوض اللاعبين التدريب الأول في الخامسة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 8 نقاط بينما مازيمبي المتصدر بـ 11 نقطة وضمن الثنائي تأهله لربع النهائي.

بينما بريميرو دي أوجستو يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع زيسكو الزامبي.

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