توتي: لم أتخيل تتويج صلاح بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

دخول توتي بدلا من صلاح في آخر مبارياته مع روما

لم يتوقع فرانشسيكو توتي أسطورة روما نجاح زميله السابق محمد صلاح مهاجم ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

صلاح ترك روما في صيف 2017 ليذهب إلى ليفربول ويتوج بدوري الابطال في 2019 بعد محاولة فاشلة في نهائي نسخة 2018.

وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN: "لم أتخيل أن ينجح صلاح في الفوز بلقب دوري الأبطال".

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وأضاف بطل مونديال 2006 "لو استمر في روما لكان الأمر شبه مستحيل، لكن عندما انتقل لفريق آخر زادت فرصه".

وأكمل "لقد أحدث صلاح قفزة نوعية بترك روما والانضمام لليفربول، ونجح بشكل لم يتوقعه أحد".

وأتم "صلاح لاعب يحسم المباريات، ويمكنه أن يغير بالفعل مسار المباراة في أي لحظة، أنا سعيد به حقا لأنه لاعب استثنائي.. فتي ذهبي".

على مدار موسمين، شارك صلاح في 83 مباراة وسجل 34 هدفا وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

قبل أن ينفجر مع ليفربول ويفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين ويتوج في 2019 بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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