رسميا - توتنام يضم مهاجم إيندهوفن

أعلن توتنام يوم الأربعاء ضم ستيفن بيرجوين مهاجم بي إس في إيندهوفن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر نادي توتنام أن اللاعب وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2025.

وخضع اللاعب للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعدما اتفق على بنود عقده الشخصي.

سيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 23 مع توتنام.

بيرجوين قدم مستويات رائعة مع فريقه في الدوري الهولندي هذا الموسم، وشارك في 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويجيد اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر وقلب الهجوم.

ولا يزال توتنام يعاني بشدة بعد إصابة نجمه هاري كين الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة شهور.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة.

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