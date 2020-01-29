مشاهد لا تصدق.. جماهير تنزانيا في الشوارع لرؤية ساماتا مع أستون فيلا

خرجت الجماهير التنزانية بالآلاف لمشاهدة نجمها مبوانا علي ساماتا في أول مباراة يلعبها مع فريقه الجديد أستون فيلا، وهي مشاركة تاريخية لأول لاعب تنزاني يلعب في إنجلترا.

وشارك ساماتا بشكل أساسي في لقاء إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين ضد ليستر سيتي والذي فاز به فريقه بفضل هدف قاتل من زميله المصري محمود حسن "تريزيجيه".

الجماهير التنزانية تجمعت في الشوارع والساحات ومراكز الشباب لمشاهدة المباراة على الهواء مباشرة في مشاهد رائعة.

ساماتا لعب حتى الدقيقة 67 وخرج في ظل تقدم فريقه بهدف، لكن هدف تعادل كيليتشي إيهياناتشو عاد بليستر قبل أن يقتنص تريزيجيه تذكرة التأهل للنهائي بهدف قاتل.

وأرسل هدف تريزيجيه أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار القائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

سيتي فاز في ذهاب نصف النهائي 3-1 على مانشستر يونايتد ويلعب يوم الأربعاء الإياب على ملعبه.

وتعاقد أستون فيلا مع المهاجم التنزاني مبوانا علي ساماتا قادما من جينك البلجيكي في سوق الانتقالات الشتوية.

ساماتا (27 عاما) فاز بجائزة هداف الدوري البلجيكي في الموسم الماضي برصيد 20 هدفا، وقاد جينك للقبي الدوري والسوبر البلجيكي في 2019.

وسجل ساماتا 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها هدف في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسبق لـ ساماتا الفوز مع تي بي مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا عام 2015، النسخة التي توج هدافا لها، قبل أن يحصد لقب أفضل لاعب داخل القارة في نفس العام.

ويمتلك ساماتا 20 هدفا في 56 مباراة دولية مع تنزانيا، أحدها في شباك كينيا بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي ودعتها بلاده من الدور الأول.

واضطر أستون فيلا إلى دخول السوق الشتوية والبحث عن مهاجم، بعد إصابة البرازيلي ويسلي بقطع في الرباط الصليبي.

ويضم أستون فيلا في صفوفه 3 لاعبين أفارقة آخرين، على رأسهم الثنائي المصري: محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى الكونغولي مارفيلوس ناكامبا.

ويحتل أستون فيلا المركز 16 في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.































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