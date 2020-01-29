وليد سليمان: "اللاعب المؤذي" لا يستمر طويلا.. وتجديد تعاقدي موضوع منتهي

دافع وليد سليمان نجم الأهلي عن نفسه، مشددا في الوقت ذاته على ارتباطه الشديد بالقلعة الحمراء، ولا يبد أي قلق بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وصرح سليمان عبر برنامج اللعيب "المؤذي لا يستمر طويلا في الملاعب، إذا كان بداخلي أذى، لما بقيت في الملاعب لهذه الفترة الطويلة".

وأضاف "من الممكن أن يكون الأمر يتعلق بروح عالية أو حماس زائد أو رغبتي القوية في تحقيق الفوز، ولا ألعب بغرض إيذاء أي لاعب".

وأشار "وصلت لمكانة أعتبرها فضلا من الله بفضل تعبي ومجهودي، أي لاعب يتمنى التدريب فقط، وليس أن يكون لاعبا أو نجما بالأهلي، والجيل الجديد يحتاج لاكتساب الخبرات مثلما حدث معنا، هناك من لا يتعلم، لذا يرحل بعد عامين أو ثلاثة، أما من يلتزم يبقى 15 عاما".

وتابع وليد سليمان "لقد تحدثت مع صالح جمعة كثيرا، لديه إمكانيات كبيرة وعالية، أتمنى له التوفيق ويتمسك بالفرص، فهو يتمتع برصيد كبير لدى الجماهير، وكنت سببا في تصعيده من الناشئين بصفوف إنبي".

ووجه سليمان رسالة لزميله قائلا "لابد أن يستعد للفرصة وليس انتظارها، وأن يتحامل على نفسه ويتدرب بقوة، ليثبت للجميع أنه الأحق بها".

وتطرق وليد سليمان للحديث عن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مشددا "اللاعبون الكبار يقدرون قيمة النادي، كل ساعة إضافة لرصيدنا وتاريخنا وهذا ما ننقله للاعبين الشباب، استغل المكان واصنع تاريخا".

وصرح أيضا "العلاقة بيننا أكبر من أي عقد أو كلمة، لابد أن نؤدي ما علينا لآخر لحظة، نحن مشجعون للفريق، نترك حسم الموضوع لأي وقت، نعمل حاليا على تحقيق أهدافنا، الأمر منتهي تماما سواء بقى شهر أو أسبوع على انتهاء التعاقد".

ونفى وليد سليمان في الوقت ذاته أي تواصل مع الغريم التقليدي، مضيفا "الزمالك ناد كبير، واستحالة أن يقلل منه أحد، ولم يحدث أي تواصل معه".

وبشأن مواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، قال "نعرف جيدا أن نفصل رغم ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام، وننفذ ما يطلب منا، لم نحقق شيئا رغم تصدرنا للدوري ومجموعتنا في دوري الأبطال، لذا نفكر دائما في كل مباراة قادمة على حد، ولا نستبق الأحداث، ولا يقصر أحد من أكبر لأصغر لاعب، نتمنى الفوز بالبطولة الإفريقية".

وأردف نجم الأهلي "لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، نلعب على الفوز دائما، فهو أمر صعب ويحتاج لتركيز وعمل، لدينا عدد كاف من اللاعبين، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونعود من السودان بالفوز، مباراة الهلال، هي لقاء الصعود، لا نلتفت لأي كلام، لابد أن نفوز، فالصعود ليس إنجازا، لا نهدف للتأهل لأدوار متقدمة بل الوصول للنهائي والفوز باللقب، وطالما الجماهير خلفنا، فهي رقم 1 وتمثل 70% من قوتنا".

وأشار في سياق متصل "رمضان صبحي يتدرب، وأتمنى أن يلحق بنا في مباراة الهلال السوداني، وكابتن محمود الخطيب أسطورة، يتواجد معنا يوميا من أجل تحفيزنا، وكلنا سعداء وفخورون بتواجده معنا كرئيس للبعثة".

وانتقل وليد سليمان للحديث عن ملف المنافسة محليا، قائلا "الدوري لم يحسم بعد، يتبقى دور كامل، والدوري في الملعب، انظروا لما حدث الموسم الماضي".

وبسؤاله من المنافس الأول للأهلي هذا الموسم، رد في ختام تصريحاته "هناك عدة منافسين، نحترم كل الفرق، ونستعد لها جيدا، ونعتبر كل الأندية منافسينا، نتطلع دائما للمركز الأول، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونفوز بالدوري ودوري الأبطال، ونحاول يوميا تطبيق تعليمات ريني فايلر، أنا مجرد لاعب، ولي دور في أي وقت سواء شاركت لدقائق أو أساسيا".

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