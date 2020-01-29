قائمة الزمالك – عودة جمعة وظهور عيد وجنش ضد أجوستو

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة بريمييرو دو أجوستو في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

القائمة – كما أعلن كارتيرون – شهدت غياب عدد من الأساسيين للراحة مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام.

ولكن القائمة شهدت عودة عبد الله جمعة، وظهور محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، وأحمد عيد الظهير الأيمن الشاب، بعد ضمهما للقائمة الإفريقية بعد استبدالهما مكان أيمن حفني ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد عيد

الوسط: محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – كريم بامبو – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو – عمر السعيد

وضمن الزمالك تأهله لدور الثمانية بوصافة المجموعة لـ8 نقاط خلف مازيمبي صاحب الـ11 نقطة.

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