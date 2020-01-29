آل الشيخ: أبديت رغبتي في رصد مكافأة لتحفيز الأهلي قبل مواجهة الهلال

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للأهلي، إنه اتصل بمحمود الخطيب رئيس النادي وأبدى في المكالمة رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت . وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة".

وأضاف "وأكد (الخطيب) علي توافقنا في هذا الامر لكن بعد الصعود بأذن الله".

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي الهلال والنجم الساحلي بـ9 نقاط لكل منهما، وأخيرا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لعدم الخسارة لضمان التأهل للدور التالي.

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