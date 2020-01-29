مواعيد مباريات الأربعاء 29-1-2020 والقنوات الناقلة.. ليفربول في الدوري ودربي مانشستر

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

دوري إنجليزي وكأس إنجلترا وكأس إسبانيا ودوري مصري.

كل هذا وأكثر من المباريات تنتظرنا اليوم الأربعاء الموافق 29-1-2020.

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في إنجلترا يعود ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة المؤجلة له منذ عدة أسابيع.

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي التوقيت ذاته يلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا ويلعب ريال مدريد ضد ريال سرقسطة في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا في تمام العاشرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ونعود للدوري المصري ويلعب بيراميدز ضد نادي مصر في تمام السابعة والنصف وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويلعب المصري ضد الجونة في تمام الخامسة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

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