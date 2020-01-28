وادي دجلة: تعاقدنا مع لاعب هولندي سيكون مفاجأة في الدوري المصري

كشف نديم ماجد سامي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي وادي دجلة عن تعاقد ناديه مع لاعب سيكون مفاجأة في الدوري المصري.

وقال نديم لبرنامج مساء الأنوار: "تعاقدنا مع لاعب هولندي يلعب في الدوري البلغاري لدعم صفوف الفريق".

وأضاف "الإعلان عن الصفقة سيكون في القريب العاجل واللاعب سيكون مفاجأة كبيرة".

وعن مباراة الزمالك قال: "كنا نستحق الفوز في هذه المواجهة وتسجيل المزيد من الأهداف وليس هدف واحد".

وأتم تصريحاته "تعاقد تاكيس جونياس مدرب الفريق ينتهي نهاية الموسم المقبل ونبحث عن تمديد تعاقده".

وتعادل وادي دجلة مع الزمالك 1-1 في الجولة الـ15 للدوري المصري.

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