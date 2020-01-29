المحمدي: تريزيجيه سألني قبل المباراة كم مرة لعبت في ويمبلي

كان محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا يحلم باللعب في ويمبلي وحقق حلمه بتسجيل هدف التأهل لنهائي كأس الرابطة، بحسب ما يكشف عنه زميله المصري أحمد المحمدي.

البديلان المصريان شاركا في الدقيقتين 77 بالنسبة لتريزيجيه، والدقيقة 84 بالنسبة للمحمدي، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه لعبها بباطن القدم في الدقيقة 91 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

وقال المحمدي عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": "تريزيجيه سألني قبل المباراة كم مرة لعبت في ويمبلي، فأجبته 6 مرات".

وتابع "الآن سألعب للمرة السابعة، ومبروك لتريزيجيه الذي يغير شكل الفريق دائما عند مشاركته".

وواصل "التاريخ يسجل مشاركة أي لاعب في ويمبلي وأبارك له على اللعب هناك في أول موسم له مع الفريق".

ثم أضاف "حققنا التأهل على حساب فريق من أفضل 3 فرق في إنجلترا بمدرب كبير ولاعبين كبار، ولكن الآن علينا التركيز على الدوري الذي نمر فيه بموقف صعب".

وأرسل هدف تريزيجيه أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار مانشستر سيتي الذي فاز في ذهاب نصف النهائي الآخر 3-1 على مانشستر يونايتد.

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