تريزيجيه: قلت لـ المحمدي بالعربي "على القائم البعيد" حتى لا يفهمني أحد

كشف محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا أن الهدف الذي سجله في ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة جاء من جملة يتدرب عليها مع زميله المصري أحمد المحمدي.

البديلان المصريان شاركا في الدقيقتين 77 بالنسبة لتريزيجيه، والدقيقة 84 بالنسبة للمحمدي، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه لعبها بباطن القدم في الدقيقة 91 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

وقال تريزيجيه عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": "سعيد جدا بتسجيل هدف أهلنا لنهائي كأس الرابطة".

وتابع "الهدف من جملة أتدرب عليها مع المحمدي، وفي الملعب طلبت منه الكرة على القائم البعيد، لكن باللغة العربية لكي لا يفهمني أحد".

"I say to him: 'far post', but in Arabic, so nobody understands." 🤣 @Trezeguet reveals the plan that led to our stoppage time winner last night... 👀 #AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2020

ثم أضاف "أعيش شعورا رائعا، والوصول للنهائي تاريخ كبير لنا".

وأتم "اللعب في ويمبلي في أول سنة لي مع أستون فيلا إنجاز كبير خاصة بعد الفوز على فريق كبير مثل ليستر سيتي".

وأرسل هدف تريزيجيه أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار مانشستر سيتي الذي فاز في ذهاب نصف النهائي الآخر 3-1 على مانشستر يونايتد.

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