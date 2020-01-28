خبر في الجول – روقة يحصل على موافقة الزمالك على فسخ إعارته إلى إنبي

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

وصول الزمالك إلى استاد برج العرب قبل نهائي كأس مصر

يحصل محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك على موافقة ناديه على فسخ إعارته إلى إنبي في الساعات المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن روقة زار مقر الزمالك يوم الثلاثاء للاتفاق على فسخ الإعارة، حيث من اللازم موافقة ناديه الأصلي على فسخ الإعارة.

ويلعب روقة لإنبي معارا من الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

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وفي وقت سابق، وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "روقة اتفق مع إنبي على قطع إعارته للفريق".

وشارك روقة في 5 مباريات مع إنبي هذا الموسم، 4 منهم كانوا تحت قيادة علي ماهر المدير الفني السابق.

وكانت أخر مشاركة لروقة مع إنبي لمدة 19 دقيقة فقط في الفوز على الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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