الأهلي يستضيف بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. ويعير ثريا محمد إلى سبورتنج

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 23:13

كتب : حسام نور الدين

سيدات الأهلي لكرة السلة - ثريا محمد

قرر مجلس إدارة الأهلي الموافقة على استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للأندية للرجال.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 22 أبريل المقبل.

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وأخيرا قرر الأهلي الموافقة على إعارة ثريا محمد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات إلى نادي سبورتنج أثناء المشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

ومن قرارات المجلس أيضا تعيين محمد يوسف مديرا تنفيذيا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وأيضا تكليف وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي.

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