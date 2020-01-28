الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

أعلن النادي الأهلي تكليف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مهمة رئاسة بعثة الفريق الأحمر في السودان لمواجهة الهلال.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر إلى السودان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي وسمير عدلي المدير الإداري غدا الأربعاء للاطمئنان على كل الترتيبات التنظيمية من الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات والتأمين.

بينما تصل بعثة فريق الكرة إلى السودان يوم الخميس.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي الهلال والنجم الساحلي بـ9 نقاط لكل منهما، وأخيرا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

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