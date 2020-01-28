مدرب دجلة: كنا نستحق الفوز على الزمالك

يرى عبد الباقي جمال المدرب العام لوادي دجلة أن فريقه أهدرف الفوز على الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وقال عبد الباقي عبر إذاعة الشباب والرياضة "كان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل، أهدرنا فرصا سهلة، وفي الشوط الأول لنا ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم".

وأضاف "الزمالك فريق كبير والتعادل أمامه مكسب، لكن بهذا المستوى نحن الأحق بالفوز".

وتابع "سعداء بالأداء والنتائج في آخر 4 جولات، فزنا مرتين وتعادلنا مثلهم ونتمنى أن نواصل بنفس الإيقاع، دجلة من أكثر الفرق خلقا وإضاعة للفرص".

وأوضح "عانينا كثيرا من قلة الثقة بسبب التعثر في الجولات الأولى".

وأتم تصريحاته "أما في آخر 12 مباراة بالموسم الماضي، لم نخسر سوى مرة واحدة أمام الزمالك، لذا عندما تتحسن النتائج أثق أننا سنظهر بشكل أفضل وأقوى".

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