مؤتمر كارتيرون: أحيانا لا يكون اللاعبين في يومهم وغياب طارق يفقدنا الكثير.. وتصريح غريب من المترجم

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن "أحيانا لا يكون اللاعبين في يومهم"، عقب التعادل مع وادي دجلة 1-1 في الجولة 15 من الدوري المصري.

وتحدث كارتيرون في ظهور نادر في المؤتمر الصحفي لمباريات الدوري المصري: "كانت مواجهة صعبة بعد أن واجهنا مازيمبي الكونغولي. ضد مازيمبي كان تعادلنا محبط، وكنا بعيدين عن الرتم الخاص بنا".

وأكد "لكننا شاركنا بنفس التشكيل باستثناء طارق حامد الموقوف، غياب طارق حامد يفقدنا الكثير".

وأعلن كارتيرون قيد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد في قائمته الإفريقية بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني الراحلين عن الفريق، كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق.

وأوضح "سنريح بعض اللاعبين في مواجهة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي، مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام".

وأكد كارتيرون أن جنش سيذهب مع الفريق إلى أنجولا كما انفرد FilGoal.com من قبل.

وانتهى المؤتمر بتصريح غريب من مترجم كارتيرون أحمد شعبان، رافضا تلقي المزيد من الأسئلة، وقال للصحفيين: "هتسألوا إيه تاني، تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم".

الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خسر نقاطا للمرة الأولى منذ التعادل مع الإنتاج الحربي في 24 ديسمبر الماضي، فيما نجح تاكيس جونياس في تفادي الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي.

الزمالك حصل على نقطته الـ25 وصعد للمركز الثالث، بعد خسارته لـ14 نقطة هذا الموسم.

أما دجلة فحصد نقطته نقطته الـ14 ويظل في المركز الـ12.

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