86 يوما من الغياب.. جوميش يعود لتدريبات إيفرتون بعد إصابته المروعة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

أندري جوميش

عاد أندري جوميش لاعب وسط إيفرتون مرة أخرى لتدريبات فريقه بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها.

أندري جوميش

النادي : إيفرتون

إيفرتون

وأصيب لاعب الوسط البرتغالي بكسر مضاعف في الكاحل وتمزق في الأربطة بعد تدخل قوي مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

وأجرى جوميش جراحة ناجحة وخاض برنامج علاجي وتأهيلي قبل أن يتعافى من إصابته ويعود مرة أخرى للتدريبات.

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وتعرض جوميش للإصابة يوم 3 نوفمبر 2019 وعاد بعد 86 يوما وهو أسرع مما توقع نادي إيفرتون.

وكانت التوقعات الطبية بشأن جوميش أن يطول غيابه لنهاية الموسم ويعود لاعب وسط برشلونة السابق للملاعب في الموسم المقبل.

وبذلك أصبح اللاعب جاهز للمشاركة بعد استعادة لياقته البدنية ليكون متاحا ضمن خيارات المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

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