الإعلان عن زي المنتخب الجديد في سبتمبر.. وطلب خاص للفريق الأولمبي

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة "بوما" على الإعلان عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية في شهر سبتمبر المقبل.

وأجرى وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم والذي ضم محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد جولة من المفاوضات مع الشركة في ألمانيا.

وتم الاتفاق على تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأولمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية المصرية.

ويأتي التفاوض بين الطرفين من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق مع مكانة المنتخبات المصرية.

وطلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ ما يزيد عن العام.

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية.

وأخيرا تم الاتفاق على تفاصيل مواعيد التسليم لتغطية احتياجات المنتخبات في الفترة المقبلة.

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