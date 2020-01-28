الإعلان عن زي المنتخب الجديد في سبتمبر.. وطلب خاص للفريق الأولمبي

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 16:02

كتب : عاطف شادي

مصر الأولمبي

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة "بوما" على الإعلان عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية في شهر سبتمبر المقبل.

وأجرى وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم والذي ضم محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد جولة من المفاوضات مع الشركة في ألمانيا.

وتم الاتفاق على تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأولمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية المصرية.

أخبار متعلقة

قبل مواجهة مصر.. توجو تجدد عقد المخضرم لوروا في الجول كلاسيك - 10 سنوات على الاكتساح.. مصر 4 الجزائر 0 حكم لقاء الهلال والأهلي.. أصيب أكثر من مرة واُتهم بـ "المهزلة" وشاهد على التاريخ في مصر السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد

ويأتي التفاوض بين الطرفين من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق مع مكانة المنتخبات المصرية.

وطلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ ما يزيد عن العام.

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية.

وأخيرا تم الاتفاق على تفاصيل مواعيد التسليم لتغطية احتياجات المنتخبات في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات الثلاثاء

الزمالك: كارتيرون يريح 9 لاعبين أمام بريميرو

الهلال ينتقد اختيار كاف لحكم مباراته ضد الأهلي

أزارو: رسالة الخطيب أقنعتني

مروان محسن لمنتقديه: استمروا

أزارو: لا أفهم ما فعله فايلر معي

مصر الأولمبي بوما

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة بيراميدز - السعيد ضمن 18 لاعبا لمواجهة نادي مصر 59 ثاتيه | الدوري المصري
زيدان يرد على عدم اهتمام ريال مدريد بالكأس.. وكيف يرى صفقات برشلونة وأتليتكو 6 دقيقة | أوروبا
كارتيرون يتعثر أمام ماضيه.. دجلة يحرم الزمالك من الكرة والفوز 9 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة 26 دقيقة | أوروبا
صراع بين برشلونة ومانشستر يونايتد على برونو فرنانديز.. والحسم للاعب 40 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - محمد فخري يقترب من الإعارة إلى إنبي 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك