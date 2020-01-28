اتحاد الكرة يتلقى خطاب رسمي بمنع القيد للمصري لمدة موسم ونصف

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 16:35

كتب : عاطف شادي

المصري - بيراميدز

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن تلقيه خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين لمدة موسم ونصف.

ويأتي قرار فيفا بسبب أزمة المصري البورسعيدي الخاصة باللاعب شيخ موكورو.

وكشف مصدر بلجنة شئون اللاعبين لـ FilGoal.com: "وصل خطاب للاتحاد المصري يفيد بمنع النادي البورسعيدي من القيد بداية من يناير الجاري وحتى نهاية الموسم المقبل".

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وأضاف "هذا يعني حرمان المصري من 3 فترات انتقالات بصورة رسمية".

وتابع المصدر "لن يتم قيد لاعبين للمصري إلا بعد وصول خطاب الاتحاد الدولي خلال الساعات الماضية انتظارا للطعن".

وأتم تصريحاته "إذا تم قبول الطعن والتوصل لحل مع فيفا والمحكمة الرياضية الدولية سيتم حل المشكلة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال أبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

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