عمرو جمال: أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر.. سيعود للأهلي

قال عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش إنه حزين لرحيل زميله السابق وليد أزارو عن صفوف الأهلي بانتقاله معارا للاتفاق السعودي.

وصرح جمال عبر قناة صدى البلد "أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين عملت معهم في الأهلي، لقد تدربت بجوار نجوم كبار مثل فلافيو وعماد متعب ومالك إيفونا وغيرهم".

واستدرك "إلا أن أزارو وما حققه من أرقام، لن يكررها مهاجم آخر، لديه إمكانيات كبيرة ومميزة، كما أنه اندمج سريعا مع أجواء الأهلي، أنه أمر صعب للغاية".

وواصل "أثق أن أزارو سيقدم أداء جيدا، ويعود مجددا لصفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري".

وانتقل عمرو جمال المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري للحديث عن مسيرة الفريق تحت قيادة ريني فايلر، مشيرا "فايلر له بصمة واضحة، هناك تغيير في طريقة اللعب، وتطور واضح في خط الوسط ومعدل الفرص والشراسة الهجومية، كنت أتمنى التواجد مع الفريق خلال هذه الفترة".

واستطرد "أتمنى المشاركة في مباراة الأهلي، فهي فرصة لتراني جماهير النادي، لكن لا أعلم ما إذا كانت بنود الإعارة تسمح لي أم لا".

وعن تفاوض الزمالك معه، رد عمرو جمال "أسمع هذا الكلام كثيرا، ولكني لست لاعبا حرا أو يمكنه فسخ التعاقد مع الأهلي".

وكشف في ختام تصريحاته "عقد الإعارة ينص على عودتي للصفاقسي التونسي بنهاية الموسم، كما يمكن للأهلي أيضا أن يستعيدني مقابل مبلغ مالي ليس كبيرا".

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