الاتحاد في بيان رسمي: لا نجد تفسيرا لتفضيل عمار حمدي الانتقال لـ طلائع الجيش

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 13:56

كتب : هاني العوضي

عمار حمدي - الأهلي

استنكر الاتحاد السكندري انتقال عمار حمدي معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش قائلا إن اللاعب كان يرغب في العودة لسيد البلد.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا يوم الثلاثاء جاء فيه "خاطبنا النادي الأهلي للحصول على اللاعب بعدما شدد مرارا أنه يريد الانتقال للاتحاد، ومن جانبه أعلن الأهلي أنه في حال إعارة اللاعب فسيكون لنادي الاتحاد".

وأضاف "لكن اللاعب دون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لطلائع الجيش. يؤكد النادي أنه قدم العرض المالي الأعلى لكنه لا يجد تفسيرا لقرار اللاعب".

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وأعلن نادي طلائع الجيش يوم الإثنين استعارته اللاعب البالغ عمره 20 عاما من الأهلي.

عمار حمدي جناح الأهلي شارك في مباراة واحدة مع الفريق هذا الموسم وكانت في كأس مصر.

وانضم عمار حمدي لـ الأهلي قادما من نادي النصر في 2018، قبل أن يخرج معارا للاتحاد السكندري ويعود مجددا للمارد الأحمر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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