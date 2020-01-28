تشكيل الزمالك – أوباما يعوض حامد.. وشيكابالا أساسي ضد دجلة

أصبح من الممكن لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك أن يسجل مرة أخرى في شباك وادي دجلة، حيث يبدأ أساسيا ضد الغزلان.

شيكابالا، الذي سجل مرتين في شباك دجلة من قبل، يقود وسط الزمالك رفقة محمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو"، في وقت يعود فيه يوسف إبراهيم "أوباما" لمعاونة فرجاني ساسي في الوسط الدفاعي.

ويغيب عن الزمالك طارق حامد للإيقاف بسبب الطرد ضد أسوان في المباراة السابقة للأبيض في الدوري.

ويعود كابونجو كاسونجو لدكة بدلاء الزمالك، في ظهوره الأول منذ عودته للفريق من الوداد المغربي الذي خرج له معارا لكن لم يتم قيده في صفوفه..

وأتى تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد صبحي – إسلام جابر – مصطفى فتحي – كابونجو كاسونجو – محمد عبد السلام – إمام عاشور – محمد حسن.

ويحتل دجلة المنتشي بفوزه الجولة الماضية ضد أسوان المركز الـ12 في الدوري بـ13 نقطة، أما الزمالك ففي المركز الرابع بـ24 نقطة.

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