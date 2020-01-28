فضل يكشف تفاصيل مباراة السوبر: بيع حق التذاكر بـ 3 ملايين درهم

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 17:16

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

كشف محمد فضل عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بملف مباراة السوبر المصري المقرر إقامته في أبو ظبي عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتستضيف أبو ظبي مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل.

وأوضح فضل أن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة.

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وقال فضل في تصريحات للصحفيين: "تم بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي مقابل 3 ملايين درهم إماراتي".

وأضاف "كما يتم تحمل تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية، إذ ارتفع العدد المسموح لكل فريق غلى 50 عضوا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال بدلا من 40 عضوا".

وتابع فضل "كما يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تخصيص 3 سيارات ليموزين وحافلة مكيفة إضافة لنقل المهمات من خلال عربة خاصة وزيادة بعثة الاتحاد المصري لـ 35 فردا".

وكشف فضل "بالإضافة إلى تحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية".

وأتم فضل تصريحاته "أتوجه بالشكر العميق لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومجلس أبو ظبي الذي أثبت بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين".

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