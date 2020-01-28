جوارديولا يحذر: مانشستر يونايتد ليس لديه ما يخسره.. يمكنه قلب النتيجة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

دي بروين - فريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن غريمه مانشستر يونايتد قادر على قلب نتيجة مواجهة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

ويسعى الشياطين الحمر لتعويض الخسارة في ذهاب نصف النهائي على أولد ترافورد بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "إنهم مانشستر يونايتد، يمكنهم أن يقلبوا النتيجة، وقد فعلوا هذا الأمر من قبل، في مثل هذه المباريات".

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وشدد جوارديولا "أعرف مدى صعوبة الوصول للمباراة النهائية".

وتابع "علي أن أتعامل بحذر مع مهارات مانشستر يونايتد، الهجمات المرتدة وكيف يمكنهم اللعب إذا سمحنا لهم بذلك".

واكمل المدرب الإسباني "علينا أن ندافع، وهم ليس لديهم ما يخسروه، سيهاجمون، نحن نعرف أن أفضل نتيجة لا تأتي بالدفاع، علينا أن نسجل الأهداف".

وواصل "أحترم الخصوم وقد أخذت تشكيلتي إلى ملعب أولد ترافورد، ويوم الأربعاء سيكون لدي تشكيلة أخرى|.

وواصل "أنا أحترم المنافس منذ يومي الأول، من اليوم الذي بدأت فيه تدريب فريق برشلونة الثاني حتى اليوم".

وعن حالة لاعبيه أوضح "لدينا بعض الشكوك حول الإصابات، يوم الأربعاء سنجري بعض الفحوصات الأخيرة وسنتخذ قرارنا، نفس الشكوك التي كانت لدينا من قبل".

وأتم "إيمريك لابورت واحد من المهددين بالغياب".

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