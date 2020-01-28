سولشاير يكشف حالة المصابين قبل مواجهة سيتي

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

ويسعى الشياطين الحمر لتعويض الخسارة في ذهاب نصف النهائي على أولد ترافورد بنتيجة 3-1.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحتاج إلى الجميع، ولكن بالطبع لعب بعضهم الكثير من المباريات. لنرى ما هي حالة نيمانيا ماتيتش. وأنتوني مارسيال وهاري ماجواير خاضا العديد من المباريات. لاعبو سيتي حصلوا على فترة جيدة من الراحة".

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وأضاف "بصرف النظر عن نيمانيا، يعود أرون وان بيساكا ودافيد دي خيا. لدينا مواجهة أخرى هذا الأسبوع، لهذا دعونا نبذل ما لدينا".

وأكمل "حرصنا على منح نيمانيا راحة أمام ترانميز، وأعتقد أن يجب أن يكون في حالة جيدة. دعونا نرى في تدريب الثلاثاء".

قد يتولى دي خيا مسؤولية حراسة مرمى يونايتد، على الرغم من الاعتماد على سيرجيو روميرو في مباريات الكأس.

ولن يتواجد بول بوجبا أو سكوت مكتوميناي أو ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، لكن إريك بايلي بات لائقاً، وقد يكون أحد خيارات سولشاير.

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