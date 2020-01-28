إنتر يفقد هدافه أمام أودينيزي وميلان بسبب الإيقاف

سيفقد إنتر جهود هدافه لاوتارو مارتينيز في مباراتي أودينيزي وميلان بالدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وتعرض لاوتارو للإيقاف لمدة مباراتين بسبب طرده في لقاء كالياري والاعتراض على حكم اللقاء بشكل عنيف.

لاوتارو تخوف من إمكانية إيقافه لـ3 مباريات مما يبعده أيضا عن مواجهة لاتسيو صاحب المركز الثالث، لكن القرار صدر بمباراتين.

المهاجم البالغ من العمر 22 عاما قد يشارك بشكل أساسي أمام فيورنتينا يوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، ليتيح الفرصة لزميله روميلو لوكاكو للراحة.

المهاجم الأرجنتيني سجل 11 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما أحرز زميله البلجيكي 14 هدفا.

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