رسميا - بلد الوليد يضم بن عرفة ومهاجم ألميريا

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني التعاقد مع الثنائي حاتم بن عرفة وسيكو جاساما مهاجم ألميريا.

وينضم بن عرفة إلى بلد الوليد لنهاية الموسم وفقا للموقع الرسمي للنادي.

ولا يرتبط بن عرفة بأي فريق منذ انتهاء عقده مع ستاد رين في الصيف الماضي.

أما سيكو جاساما مهاجم ألميريا فانضم إلى بلد الوليد حتى عام 2024 وانتقل إلى فوانلابرادا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسبق لـ بن عرفة (32 عاما) اللعب في عدة أندية فرنسية وإنجليزية، أبرزها ليون، ومرسيليا، ونيوكاسل يونايتد، ونيس، وباريس سان جيرمان، وأخيرا رين.

الجناح ذو الأصول التونسية يمتلك 15 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2015.

وخاض جاساما 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني للدرجة الثانية مع ألميريا وسجل ستة أهداف وصنع هدف وحيد.

بلد الوليد المملوك للظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، أجرى صفقة واحدة في سوق يناير قبل صفقني تليزك، باستقدام راؤول جارسيا كارنيرو من خيتافي على سبيل الإعارة.

ويحتل بلد الوليد المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.

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