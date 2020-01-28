اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب كارول ويمولر

استمرت الهيمنة المصرية على بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش للمرة الخامسة على التوالي بتتويج نوران جوهر بلقبها.

ونجحت نوران جوهر في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط دون رد.

بدأت المباراة متكافئة بين الجانبين، وحسمت نوران الشوط الأول 11-9 قبل أن تسيطر على الشوطين المتتاليين وتفوز بهما 11-5 و11-2.

وكانت نور الطيب هي من توجت بلقب النسخة الأخيرة عام 2018 بالفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتعتبر بطولة كارول ويمولر من البطولات الأقل تصنيفا من البطولات الكبرى وتقام لفئة السيدات فقط.

ولذلك غابت رنيم الوليلي ونور الشربيني المصنفتين الأولى والثانية عالميا من أجل التحضير لبطولة ويندي سيتي الكبرى المقرر إقامتها في شهر مارس بولاية شيكاغو.

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