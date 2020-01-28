تنس - كينين تنهي مغامرة أنس جابر في أستراليا المفتوحة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

أُنس جابر - تنس

أنهت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 15 عالميا مغامرة التونسية أنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس واحدة من البطولات الأربع الكبرى وأقصتها من ربع النهائي.

وقدمت أنس جابر مستوى رائع طوال البطولة ونجحت في التأهل إلى ربع النهائي كأول عربية تحقق ذلك الإنجاز في بطولة جراند سلام.

وحسمت كينين تأهلها للمربع الذهبي بالفوز على اللاعبة التونسية بمجموعتين دون رد (6-4، 6-4) في مباراة استمرت لساعة ونصف الساعة.

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وتواجه كينين في نصف النهائي، أشلي كينين الأسترالية المصنفة الأولى عالميا.

ونجحت أنس جابر في التأهل لربع النهائي بعد الفوز على البريطانية جوانا كونتا المصنفة 12 عالميا في الدور الأول ثم أقصت الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 46 من الدور الثاني.

وفي الدور الثالث أقصت كارولين فوزنياكي وأخيرا نجحت في إقصاء الصينية وانج شيانج المصنفة 29 عالميا من ثمن النهائي.

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