كورتوا: لا وجود للراحة في ريال مدريد

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن اللعب في الفريق الإسباني يصاحبه ضغط كبير لأن الجمهور يريد النادي أن يفوز بكل البطولات التي يشارك فيها.

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال البلجيكي الذي يخوض موسمه الثاني مع فريق ميرينجي:"أريد القتال للفوز بدوري الأبطال والدوري. الفوز مع ريال مدريد هو القمة".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما في حواره مع قناة ناديه "في مدريد، لا يمكنك أن ترتاح أبدا، لا يمكن أن تكون هادئا. حين ترتدي هذا القميص، تعلم الضغط الذي يصاحبه، لهذا يفوزون ببطولات كثيرة".

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واستمر اللاعب الأسبق لتشيلسي وأتليتكو مدريد "حلمي الأكبر مع النادي هو الفوز بدوري الأبطال، أود أيضا الفوز ببطولة أوروبا (مع بلجيكا). كل الأحلام ممكنة".

وتوج كورتوا بكأس العالم للأندية 2018 وكأس السوبر الإسباني 2019-2020 مع ريال مدريد.

وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 25 شارك بها في الموسم الحالي مع الفريق.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

ويستعد النادي لمواجهة قوية مرتقبة أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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