فينالدوم عن التجديد لـ ليفربول: إنه بيتي.. لكن سنرى

لم يشدد جيورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول على تمسكه بالاستمرار في صفوف الفريق الإنجليزي ولم يستبعد أيضا تجديد عقده.

جورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول ليفربول

ورفض الهولندي الحديث عن مستقبله مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2021.

وقال اللاعب الأسبق لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي:"ما أوده؟ يصعب القول".

وأضاف في حواره مع قناة سكاي سبورتس نيوز "الأمر يعتمد على ما يريده النادي وكيف سيكون الموقف في ذلك الوقت. سنرى".

وأتم "(ملعب أنفيلد) إنه بيتي. فقط أركز على إنهاء الموسم الحالي بأفضل شكل، هذا جل ما يشغل بالي".

ويعد فينالدوم (29 عاما) أحد أهم لاعبي ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وشارك فينالدوم في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف,

ويخوض فينالدوم، اللاعب الأسبق فاينورد وايندهوفن، موسمه الخامس مع ليفربول منذ رحل عن نيوكاسل.

وتوج اللاعب مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الثلاثاء

الزمالك: كارتيرون يريح 9 لاعبين أمام بريميرو

الهلال ينتقد اختيار كاف لحكم مباراته ضد الأهلي

أزارو: رسالة الخطيب أقنعتني

مروان محسن لمنتقديه: استمروا

أزارو: لا أفهم ما فعله فايلر معي