فينالدوم عن التجديد لـ ليفربول: إنه بيتي.. لكن سنرى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

لم يشدد جيورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول على تمسكه بالاستمرار في صفوف الفريق الإنجليزي ولم يستبعد أيضا تجديد عقده.

ورفض الهولندي الحديث عن مستقبله مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2021.

وقال اللاعب الأسبق لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي:"ما أوده؟ يصعب القول".

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وأضاف في حواره مع قناة سكاي سبورتس نيوز "الأمر يعتمد على ما يريده النادي وكيف سيكون الموقف في ذلك الوقت. سنرى".

وأتم "(ملعب أنفيلد) إنه بيتي. فقط أركز على إنهاء الموسم الحالي بأفضل شكل، هذا جل ما يشغل بالي".

ويعد فينالدوم (29 عاما) أحد أهم لاعبي ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وشارك فينالدوم في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف,

ويخوض فينالدوم، اللاعب الأسبق فاينورد وايندهوفن، موسمه الخامس مع ليفربول منذ رحل عن نيوكاسل.

وتوج اللاعب مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

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