مدحت عبد الهادي بثقة: انتظروا ناشئين الزمالك

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 08:47

كتب : FilGoal

أحمد عيد - محمد الصباحي - أسوان - الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع مصر والزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالأخير حاليا في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا.

وكشف مدحت، بطل كأس إفريقيا 1998 مع الفراعنة، كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا.

وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك:"بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".

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وواصل مدحت (45 عاما) "إعارتنا لخمسة لاعبين خطوة ممتازة فذلك سيعود بالنفع على النادي باكتساب اللاعبين لخبرات بالمشاركة في الدوري الممتاز، سواء هاني رشدي وحسين فيصل لاعبي طنطا أو ثلاثي أسوان، يوسف أسامة ويوسف علي ويوسف مرعي. سيعودون بشكل مختلف ليفيدوا الفريق الأول".

وعن الشاب أحمد عيد الذي يشارك مع الفريق الأول للزمالك حاليا قال مدحت:"يستحق لأن إمكاناته طيبة وأثبت ذلك، سيحاول الآخرون السير على خطاه للعب مع الفريق الأول. الموسم المقبل انتظروا 4 أو 5 لاعبين أساسيين مع الفريق، أثق في هذا الأمر".

وأضاف اللاعب الأسبق لبتروجت "أتمنى ولو حتى أن يتدرب بعض الناشئين مع الفريق الأول، لدي ثقة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية إذا طلب منهم المشاركة في أي وقت. إذا استمررت في النادي سأحاول تشكيل لجان كروية تضم مدربين خبراء لتختار مواهب تفيد النادي".

ويضم الفريق الأول للزمالك 4 لاعبين ينتمون لفريق الشباب بالنادي هم علاء يحيى ومحمد صبحي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد.

واستعان الفريق الأول بأحمد عيد لسد العجز في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، وشارك صبحي، حارس منتخب مصر الأولمبي، في بعض المباريات بالموسم الحالي.

وقد يتجه اللاعبان إلى أنجولا لمواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا في ظل اتجاه المدرب باتريس كارتيرون لإراحة العديد من العناصر الأساسية للفريق.

وضمن الزمالك التأهل للدور ربع النهائي في دوري الأبطال ويواجه بريميرو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويوم الثلاثاء يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

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