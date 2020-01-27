تقرير: ليفربول بدأ إجراءات تنظيم احتفال الفوز بالدوري

كشف تقرير إنجليزي عن أن ليفربول بدأ بالفعل إجراءات تنظيم احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي الأول للفريق منذ 30 عاما.

وقال موقع "ذا أثلتيك" أن مسؤولي النادي بدأوا التواصل لاحتفال بأتوبيس مكشوف يجوب المدينة الشمالية احتفالا بلقب الدوري القريب للغاية من رجال يورجن كلوب.

وللحق، ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب، ففي حال استمر في الفوز يمكنه حسم اللقب في بداية شهر أبريل حينما يقابل مانشستر سيتي، ليكتب تاريخا كأكثر فريق حسم البطولة مبكرا، 6 جولات قبل نهايتها.

وأوضحت "ذا أثلتيك" أن تاريخ 18 مايو تم وضعه بشكل مبدئي لذلك الاحتفال، أي بعد آخر مباراة لليفربول على أرضه في الدوري هذا الموسم ضد تشيلسي يوم 9 مايو.

ولكن، ماذا لو استطاع ليفربول أيضا تحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

نهائي دوري الأبطال يلعب يوم 30 مايو في إسطنبول، وفي حال نجاح ليفربول في الحفاظ على لقبه في المدينة التي حصل فيها على لقب 2005 التاريخي، سيعقد احتفالا آخر في المدينة بأبطال أوروبا إذا استطاع زملاء محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو تحقيق تلك الثنائية.

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