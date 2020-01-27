مؤتمر زيدان: موت براينت نبأ بشع.. ونصيحتي جعلت ناتشو يسجل

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أسفه لوفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية.

ريال مدريد تغلّب على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد على ملعب خوسيه زوريّا في الجولة 21 من الدوري الإسباني، تزامنا مع خروج نبأ مصرع براينت.

وصرّح زيدان خلال مقابلة بعد اللقاء: "موت براينت نبأ مفجع سيأثر علينا جميعا. لا أستطيع قول أي شيء، إنها أنباء بشعة، نشعر بأسف بالغ".

وتحوّل زيزو للحديث عن الانتصار على بلد الوليد وتصدر الدوري الإسباني: "كانت مباراة قتالية للغاية أمام فريق صعّب مهمتنا في الشوط الأول. لعبنا أفضل في الشوط الثاني واستحوذنا على الكرة أكثر".

وأضاف: "يتبقى أمامنا الكثير، 16 مباراة، ستكون المنافسة صعبة حتى النهاية، لا شيء تغيّر. سعداء بالاستحواذ وبالشباك النظيفة".

وكشف زيدان كواليس هدف ناتشو: "أخبرت ناتشو أن يتمركز عند القائم الأول، أنا سعيد لأجله ولأجل هدفه لأنه عادةً لا يسجل. كان سعيدا للغاية".

وأردف: "ناتشو لاعب محترف للغاية، إنه من أبناء النادي، يظهر بشكل جيد عندما يتحتم عليه المنافسة، أنا سعيد بهدفه".

وأكمل: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، فقد خسر بلد الوليد مباراة واحدة هذا الموسم على ملعبه الذي يظهر عليه بشكل جيد. إنه فريق تنافسي".

وشدد: "لم يتغيّر أي شيء بعد تصدرنا الدوري، علينا أن نظهر أفضل ما لدينا في كل مباراة، الدوري صعب على الجميع".







































ماذا افتقد الفريق في الشوط الأول؟ سؤال لم يجد له زيدان إجابة واضحة: "لا أعرف، ربما الطريقة التي لعب بها بلد الوليد صعّبت علينا الوضع. لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني وتمتعنا بسرعة أكبر مع الكرة".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن برشلونة. فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز 16.

ريال مدريد استغل تعثر منافسه برشلونة بالخسارة 0-2 أمام فالنسيا مساء السبت، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ الجولة التاسعة.

بلد الوليد كان واحدا من فريقين فقط لم يهزمهما زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، والآخر هو مايوركا، من ضمن 26 منافسا واجههم زيزو كمدرب لـ ريال مدريد.

فيما فشل بلد الوليد في الفوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري الإسباني.

وتجنّب ريال مدريد مصير مباراة الذهاب عندما اكتفى بالتعادل 1-1 على ملعبه سانتياجو برنابيو.

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