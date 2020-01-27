ناتشو ينطح صدارة برشلونة ويضع ريال مدريد على قمة إسبانيا

الإثنين، 27 يناير 2020 - 00:00

كتب : زكي السعيد

ناتشو - ريال مدريد - بلد الوليد

فاز ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد على ملعب خوسيه زوريّا، بختام الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ناتشو فيرنانديز سجل الهدف الوحيد في وقتٍ متأخر من اللقاء.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن برشلونة. فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز 16.

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ريال مدريد استغل تعثر منافسه برشلونة بالخسارة 0-2 أمام فالنسيا مساء السبت، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ الجولة التاسعة.

بلد الوليد كان واحدا من فريقين فقط لم يهزمهما زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، والآخر هو مايوركا، من ضمن 26 منافسا واجههم زيزو كمدرب لـ ريال مدريد.

فيما فشل بلد الوليد في الفوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري الإسباني.

وتجنّب ريال مدريد مصير مباراة الذهاب عندما اكتفى بالتعادل 1-1 على ملعبه سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد دخل المباراة دون داني كارباخال الموقوف، لكنه استعاد سيرخيو راموس الذي غاب عن المباريات الثلاث الماضية للإصابة.

فيما قاد سيرجي جوارديولا هجوم بلد الوليد بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 11 عندما تدخّل خواكين فيرنانديز بقوة على رودريجو لاعب ريال مدريد، لكن ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا اكتفى بإشهاء بطاقة صفراء في وجهه، وليس بطاقة حمراء.

المخالفة التي نتجت عن هذا التدخل، استغلها ريال مدريد بالشكل الأمثل، وأرسلها توني كروس بدقة إلى رأس كاسيميرو الذي مارس هوايته المفضلة مؤخرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 12، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

لاحقا ظهر ريال مدريد بشكل سلبي في الشوط الأول وعجز عن تسديد أي كرة تجاه مرمى بلد الوليد.

ليفشل ريال مدريد في التسديد على مرمى منافسه في أول 45 دقيقة بأي مباراة في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن حدث ذلك أمام فياريال عام 2015 خلال حقبة رافا بينيتث القصيرة.

مع بداية الشوط الثاني حاول ريال مدريد التسجيل سريعا بواسطة رودريجو الذي أطلق كرة يسارية قوية في الدقيقة 51، تصدى لها جوردي ماسيب ببراعة.

في الدقيقة 59 أرسل إيسكو كرة طولية نحو كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء، لكن الفرنسي أساء التعامل معها وسددها ضعيفة في يد الحارس.

ريال مدريد تحصل على فرصة للتسجيل في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لكن إيسكو سددها برعونة.

أخطر فرص بنزيمة جاءت في الدقيقة 67 عندما أطلق ضربة رأسية مرت مباشرةً بجوار القائم.

زين الدين زيدان لجأ أخيرا إلى مقاعد بدلائه، فدفع بـ لوكاس فاسكيز بدلا من إيسكو في الدقيقة 73.

قبل أن يأتي الفرج لـ ريال مدريد في الدقيقة 78 بهدف ناتشو الذي أطلق ضربة رأسية عانقت شباك بلد الوليد بعد عرضية توني كروس المتقنة.

ناتشو بات اللاعب رقم 18 الذي يسجل لـ ريال مدريد هذا الموسم.

بلد الوليد خرج من مناطقه بعد أن اهتزت شباكه، فسدد خواكين كرة بعيدة المدى في الدقيقة 84 مرت بجوار القائم.

قبل أن يدب سيرجي جوارديولا الرعب في نفوس جماهير ريال مدريد ويهز شباك الميرنجي في الدقيقة 87، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ليحافظ ريال مدريد على انتصاره الثمين للغاية.

ريال مدريد بلد الوليد الدوري الإسباني

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