بقرار فايلر.. الأهلي يستعد لمواجهة الهلال دون راحة

قرر ريني فايلر المدير الفني للأهلي استئناف التدريبات الجماعية للفريق غدا الإثنين دون راحة، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب الأهلي في الواحدة من ظهر الإثنين دون راحة، وتستمر التدريبات حتى موعد السفر يوم الخميس المقبل.

ويطير الأهلي إلى السودان الخميس المقبل، ليواجه الهلال يوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية للبطولة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي الهلال والنجم خلفه بـ9 نقاط لكل منهما، وبلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ8

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