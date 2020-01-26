في قمة مصرية عربية شرسة.. الإسماعيلي يطيح بالاتحاد من كأس محمد السادس
الأحد، 26 يناير 2020 - 20:08
كتب : FilGoal
تأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال، بتعادله أمام مواطنه الاتحاد السكندري 0-0 على استاد الإسماعيلي، في إياب ربع النهائي.
واستفاد الدراويش من انتصارهم ذهابا في الإسكندرية بهدفٍ دون رد، ليتفوّق على زعيم الثغر في مجموع المباراتين.
ولم يسبق للإسماعيلي التتويج بالبطولة مطلقا، واكتفى بالوصافة في نسخة 2004.
وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد الشباب السعودي.
ويواجه الإسماعيلي في الدور المقبل الرجاء البيضاوي المغربي، أو المولودية الجزائري في انتظار نتيجة مباراة الإياب بينهما بعد أن انتهى الذهاب بتفوق أبناء الدار البيضاء 2-1.
الاتحاد دخل المباراة بقوة وهدد منذ الدقيقة الخامسة بواسطة أحمد رفعت الذي مرت تمريرته بجوار القائم.
الإثارة تبدأ مبكراً..
لاعب #الاتحاد_السكندري أحمد رفعت يسدد كرة زاحفة بجانب القائم الأيمن#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/8880Yt02GE— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
هجمات الاتحاد الشرسة تواصلت، فأطلق خالد قمر ضربة رأسية صاروخية ارتدت من عارضة الإسماعيلي، وحرمت الضيوف من التسجيل.
"خالد قمر وكرة زي القمر"
العارضة تحرم #الاتحاد السكندري من هدف محقق بعد رأسية مميزة#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/SHqaBPzLlM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
قبل أن يلغي الحكم المساعد هدفا سجله محمود رزق للاتحاد في الدقيقة 31 بداعي التسلل.
هدف ملغى لـ #الاتحاد_السكندري بداعي التسلل #أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/P0VdFWOnnZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
الظهور الهجومي الأول للإسماعيلي انتظر حتى الدقيقة 45 عندما أطلق محمد الشامي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تألق عماد السيد في إبعادها ببراعة نحو ركلة ركنية.
تصدٍ مميز..#عماد_السيد حارس #الاتحاد_السكندري يتألق في إبعاد هذه التسديدة بعد ردة فعل جميلة#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/ieLzPJpQMV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
في الشوط الثاني أهدر الشامي أخطر فرص اللقاء عندما سدد كرة رائعة ارتدت من العارضة وعرفت طريقها نحو خارج الملعب.
تسديدة ذكية جداً!
العارضة تحرم #محمد_الشامي لاعب #الإسماعيلي من هدف كاد أن يكون من أجمل أهداف البطولة #أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/7kOzodEA0X— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
الإسماعيلي ازداد نشاطا، فسدد عبد الرحمن مجدي من مسافة بعيدة في الدقيقة 58، لكن عماد السيد واصل التألق.
من زاوية ضيقة!
تسديدة صاروخية من #عبدالرحمن_مجدي لاعب #الإسماعيلي و #عماد_السيد يتألق في إبعادها#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/QDhdrY61X8— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
فيما أهدر رزاق سيسيه فرصة الاتحاد الأبرز في الشوط الثاني بالدقيقة 65 بعد أن وصلته الكرة في مواجهة مرمى الإسماعيلي، لكنه أطاح بها أعلى المرمى.
"هذه هدف.. هذه جول"#رزاق_سيسيه يهدر فرصة افتتاح التسجيل لـ #الاتحاد_السكندري بطريقة غريبة جداً!#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/68RJvIEsby— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
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