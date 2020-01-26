في قمة مصرية عربية شرسة.. الإسماعيلي يطيح بالاتحاد من كأس محمد السادس

تأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال، بتعادله أمام مواطنه الاتحاد السكندري 0-0 على استاد الإسماعيلي، في إياب ربع النهائي.

واستفاد الدراويش من انتصارهم ذهابا في الإسكندرية بهدفٍ دون رد، ليتفوّق على زعيم الثغر في مجموع المباراتين.

ولم يسبق للإسماعيلي التتويج بالبطولة مطلقا، واكتفى بالوصافة في نسخة 2004.

وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد الشباب السعودي.

ويواجه الإسماعيلي في الدور المقبل الرجاء البيضاوي المغربي، أو المولودية الجزائري في انتظار نتيجة مباراة الإياب بينهما بعد أن انتهى الذهاب بتفوق أبناء الدار البيضاء 2-1.













































الاتحاد دخل المباراة بقوة وهدد منذ الدقيقة الخامسة بواسطة أحمد رفعت الذي مرت تمريرته بجوار القائم.

هجمات الاتحاد الشرسة تواصلت، فأطلق خالد قمر ضربة رأسية صاروخية ارتدت من عارضة الإسماعيلي، وحرمت الضيوف من التسجيل.

قبل أن يلغي الحكم المساعد هدفا سجله محمود رزق للاتحاد في الدقيقة 31 بداعي التسلل.

الظهور الهجومي الأول للإسماعيلي انتظر حتى الدقيقة 45 عندما أطلق محمد الشامي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تألق عماد السيد في إبعادها ببراعة نحو ركلة ركنية.

في الشوط الثاني أهدر الشامي أخطر فرص اللقاء عندما سدد كرة رائعة ارتدت من العارضة وعرفت طريقها نحو خارج الملعب.

الإسماعيلي ازداد نشاطا، فسدد عبد الرحمن مجدي من مسافة بعيدة في الدقيقة 58، لكن عماد السيد واصل التألق.

فيما أهدر رزاق سيسيه فرصة الاتحاد الأبرز في الشوط الثاني بالدقيقة 65 بعد أن وصلته الكرة في مواجهة مرمى الإسماعيلي، لكنه أطاح بها أعلى المرمى.

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