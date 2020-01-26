الشحات: سنتأهل من السودان ونتصدر المجموعة

الأحد، 26 يناير 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

حسين الشحات - أشرف كرير - الأهلي - النجم الساحلي

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن فريقه سيذهب إلى السودان لمواجهة الهلال بدافع الفوز وتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وقال الشحات عقب المباراة: "الفوز على النجم كان هاما للغاية بالنسبة لنا، ولكن ينتظرنا لقاء أصعب ضد الهلال".

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وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس "سنذهب إلى السودان من أجل الفوز على الهلال والتأهل لربع النهائي وتصدر المجموعة".

وأكمل "بعد الهدف الأول في النجم ضغطنا أكثر لتسجيل الهدف الثاني ولكن واجهنا سوء حظ وأهدرنا عدة فرص سهلة".

وتابع "والأهم هو أننا خرجنا من المباراة بالفوز والنقاط الثلاث".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم نتأهل لربع النهائي ولكن سنفعل ذلك في السودان".

ويحتاج الأهلي للتعادل مع الهلال في السودان من أجل التأهل لربع النهائي في المركز الثاني، والفوز يمنحه الصدارة.

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