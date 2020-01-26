صلاح محسن لـ في الجول: هدفي استعادة مستوى ما قبل الأهلي.. ولهذا اخترت سموحة

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي المنتقل على سبيل الإعارة إلى سموحة إنه يأمل العودة لمستواه مع إنبي قبل الانتقال مع الأحمر، في فترته مع النادي السكندري.

وتحدث محسن في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "هدفي هو العودة لمستوى صلاح محسن قبل انتقاله للأهلي، والعودة لصفوف المنتخب الذي انضممت له في سن صغير، والحفاظ على مكاني في المنتخب الأولمبي".

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وأضاف "فضلت الانتقال لسموحة بسبب تقديرهم الكبير لي، ورغبتي في تقديم مستوى مميز معهم، وقررت الخروج للإعارة عموما للعب أساسيا".

وأردف "أنا سعيد بهذه الخطوة، سموحة ناد كبير ولديه استقرار إداري وجهاز فني محترم بقيادة حمادة صدقي، ولاعبين كبار".

وأتم محسن "لا أريد الحديث عن الفترة السابقة مع الأهلي، أريد التفرغ والتركيز على الـ6 أشهر المقبلة مع سموحة".

وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.

إذ نجح مهاجم الأهلي في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات شارك بهم في دوري أبطال إفريقيا بينما لعب مباراة واحدة في الدوري لمدة 25 دقيقة.

وكان صلاح محسن قد انتقل إلى الأهلي من إنبي في يناير 2018.

ويبلغ صلاح محسن من العمر 21 عاما ويمثل منتخب مصر الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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