نقل مباراة الزمالك ودجلة لاستاد القاهرة

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الزمالك أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة.

وتلقى الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات يفيد بنقل لقاء الفريق أمام دجلة إلى استاد القاهرة بدلا من السلام.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

بينما وادي دجلة في المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.

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