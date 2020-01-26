الخسارة الإفريقية الأولى في تاريخهم.. بيراميدز يسقط أمام رينجرز

سقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة لأول مرة في مشاركته الإفريقية الأولى هذا الموسم، بعدما خسر أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

وخسر بيراميدز بهدف مقابل لا شيء على ملعبه أمام رينجرز في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار رينجرز جاء في الدقيقة 73 عن طريق جورج أونوبيكو بعد انفراد وتسديدة متقنة في شباك مهدي سليمان.

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ولم تُغير خسارة بيراميدز من واقع وصوله لربع نهائي كأس الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته.

الهزيمة أمام رينجرز، هي الخسارة الأولى لـ بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، والأولى له في تاريخه الإفريقي.

ولعب بيراميدز 10 مباريات إفريقية قبل لقاء رينجرز، ولم يتلق طعم الهزيمة أبدا.

وفاز بيراميدز 9 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا، والآن السقوط الأول جاء في اللقاء الـ 11 على ملعبه وأمام رينجرز.

ووصل رينجرز للنقطة الخامسة في المركز الثالث خلف المصري صاحب الـ 6 نقاط قبل لقاء الفريق أمام نواذيبو مساء يوم الأحد.

وبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 12 نقطة.

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