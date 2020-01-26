كشريدة: أغلقنا المساحات أمام الأهلي.. وسنتصدر المجموعة في رادس

الأحد، 26 يناير 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

يرى وجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وقال كشريدة عقب المباراة: "كنا نريد الخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية ولكن هذا لم يحدث".

أخبار متعلقة

فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم الأعين كلها على السودان.. الأهلي يعبر النجم الساحلي بلدغة الـ 3 أرواح الشحات: سنتأهل من السودان ونتصدر المجموعة سيمبوريه ينقذ جلال من المجهول.. المصري يهزم نواذيبو ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية في الدرجة الثانية – سوهاج لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراة بني سويف بسبب خطأ اداري

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "سنحسم التأهل في المباراة المقبلة ضد بلاتينيوم في استاد رادس".

وأكمل "نعرف جيدا أن الأهلي يفضل الاستحواذ على الكرة ومنعناه من فعل ذلك أمامنا وأغلقنا مساحات الملعب".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة ضد بلاتينيوم لن تكون سهلة ولكننا سنفوز ونتصدر المجموعة ونتأهل".

ويحتاج الأهلي للتعادل مع الهلال في السودان من أجل التأهل لربع النهائي في المركز الثاني، والفوز يمنحه الصدارة.

أما النجم يحتاج للفوز على بلاتينيوم للتأهل مع تعادل الأهلي والهلال من أجل ضمان الصدارة.

اقرأ أيضا:

مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

الإسماعيلي يطيح بالاتحاد من البطولة العربية

الشحات: سنتأهل من السودان ونتصدر المجموعة

المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الأهلي يعبر النجم الساحلي بلدغة الـ 3 أرواح

الأهلي النجم الساحلي وجدي كشريدة دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

نيمار: علمت بخبر وفاة براينت بين الشوطين.. العالم في حالة حُزن 2 ساعة | أوروبا
ناتشو: احتفلت مع زيدان لأنه طلب مني التقدم في كرة الهدف 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الإثنين 27-1-2020 والقنوات الناقلة - مواجهة المدربين الراحلين في الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: موت براينت نبأ بشع.. ونصيحتي جعلت ناتشو يسجل 2 ساعة | أوروبا
سيميوني: تراجع أتليتكو؟ الجماهير أطلقت الصافرات علي عندما كنت لاعبا 2 ساعة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - ريال مدريد يتصدر والأهلي ينتصر على النجم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك