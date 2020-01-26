كلوب: لم نجد الحل حتى الآن لإصابات شاكيري المتكررة

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن الطاقم الطبي للنادي لم يجد حلا حتى الآن لإصابات جناحه السويسري جيردان شاكيري.

شاكيري البالغ من العمر 28 عاما شارك في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع ليفربول في كل البطولات بسبب تعرضه لبعض الإصابات وتألق باقي الفريق.

حول ما إذا كان شاكيري محبطاً من الإصابات المتكررة هذا الموسم، قال كلوب: "نعم الأمر ليس برائع".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "شاكيري لاعب مميز، تختلف لياقته عن الأخرين. حجم عضلاته لا يصدق، لكنه كافياً لإبعاده".

وأكمل "بالطبع الأمر محبط بالنسبة له، وليس جيداً بالنسبة لنا. لا نريد لهذا أن يتكرر، لكننا إلى الآن لم نجد الحل في تكرار إصاباته".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 24 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

يوم الأربعاء سيلعب ليفربول مباراته المؤجلة ضد وست هام يونايتد ويمكنه رفع الفارق إلى 19 نقطة، وذلك قبل 14 جولة من نهاية المسابقة.

لو توج فريق يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سينهي 30 عاما من الصيام عن التتويج بالبطولة.

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