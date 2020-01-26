مواعيد مباريات الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة – الزم منزلك وتفرغ للمتعة والإثارة

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FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 26 يناير 2020، والقنوات الناقلة.

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دوري أبطال إفريقيا

المباراة الجماهيرية الأهم ستكون على استاد السلام. الأهلي يواجه النجم الساحلي الساعة التاسعة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 1.

الكونفدرالية الإفريقية

في الكونفدرالية الإفريقية، سيلعب فريقا المصري وبيراميدز مباراتين هامتين.

بيراميدز يواجه إينوجو رينجرز الساعة السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي. واللقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 7.

أما النادي المصري، فيواجه نواذيبو الموريتاني الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 8.

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

بعيدا عن كرة القدم، فسنكون على موعد مع مباراة قوية وهامة وممتعة. منتخب مصر لكرة اليد يواجه تونس الساعة السابعة مساء في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد. مباراة تؤهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. وستكون المباراة منقولة عبر قناتي التونسية الرياضية 1 والمغربية الرياضية.

كأس زايد للأندية العربية الأبطال

يلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري الساعة السادسة مساء في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال. مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري المصري

وتقام مباراة واحدة في الدوري المصري، ستكون بين المقاولون العرب وطنطا الساعة الخامسة مساء. لقاء منقول عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد يبدأ اليوم بمواجهة ليجانيس الساعة الواحدة ظهرا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3.

ويختتم ريال مدريد اليوم بالحلول ضيفا على بلد الوليد الساعة العاشرة مساء. لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يبدأ اليوم بمواجهة كالياري الساعة الواحدة ظهرا. لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 4.

ودربي العاصمة بين روما ولاتسيو سيكون في السابعة مساء. لقاء منقول أيضا عبر قناة بي إن سبورت 4.

ويختتم يوفنتوس اليوم بالحلول ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع مساء. لقاء آخر منقول عبر قناة بي إن سبورت 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي يواجه فولام الساعة الثالثة مساء في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

ثم يلتقي مانشستر يونايتد مع ترانمير روفرز في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة الخامسة مساء. لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 2.

وأخيرا، يلتقي ليفربول مع شوروسبري تاون في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعة السابعة مساء. لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري التركي

ويلتقي بشيكتاش الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، مع جوزتيبي الساعة الثالثة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري التركي.

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