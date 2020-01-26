أهداف السبت الكروي - سقوط برشلونة والهلال يشعل مجموعة الأهلي

الأحد، 26 يناير 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

السبت الكروي

تلقى برشلونة أول هزيمة له تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين وخسر أمام فالنسيا في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة خارج ملعبه أمام فالنسيا بهدفين دون رد، ليمنح منافسه التقليدي ريال مدريد فرصة لتصدر ترتيب الدوري عندما يواجه بلد الوليد مساء الأحد.

وفي ألمانيا فاز بايرن ميونيخ على شالكه بخماسية دون رد ليواصل مطاردته لفريق لايبزج على الصدارة.

ومن أوروبا إلى إفريقيا واستطاع الهلال السوداني الفوز خارج ملعبه على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف دون رد ليشعل المنافسة في مجموعة الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي مساء الأحد.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.

الهلال × بلاتينيوم

ليستر سيتي × برينتفورد

بولونيا × سبال

صن داونز × بيترو أتليتكو

مؤتمر تقديم أكبر لاعب في العالم

فالنسيا × برشلونة

وست بروميتش × وست هام

توتنام × ساوثامبتون

هيرتا برلين × فولفسبورج

بادربورن × فرايبورج

مونشنخلادباخ × ماينتس

فرانكفورت × لايبزج

يونيون برلين × أوجسبورج

زيسكو × بريميرو دي أجوجستو

نيوكاسل × أوكسفورد

نورويتش × بيرنلي

شيفيلد × ميلوول

تشيلسي × هال سيتي

بايرن × شالكه

فيورنتينا × جنوى

فياريال × ألافيس

ميرسيليا × آنجيه

بورتسموث × بارنسلي

الترجي × الرجاء

ستراسبورج × موناكو

أتالانتا × تورينو

إشبيلية × غرناطة

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