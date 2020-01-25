أمير مرتضى: الحديث عن مدرب الأحمال "موضة".. كارتيرون رفض وجروس عمل بدونه

وصف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، كثرة الأحاديث حول ضرورة انتداب الفريق لمدرب أحمال بـ"الموضة".

وقال أمير مرتضى: "الحديث عن مدرب الأحمال مجرد موضة. نعم هو أمر ضروري بكل تأكيد ولكن الآن الكل ترك كل ما في لقاء مازيمبي وتحدث عن مدرب الأحمال".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لا يوجد أي سبب منطقي للحديث عن احتياج الزمالك لمدرب أحمال. الفريق لم يظهر عليه التعب أمام مازيمبي وكان ثابتا على قدميه".

وتابع "عرضنا فكرة التعاقد مع مدرب أحمال على كارتيرون وهو رفض ذلك".

وشرح "كارتيرون له أسلوبه في التدريبات ويضع بنفسه الحمل التدريبي على اللاعبين ولذلك فنحن لا نتدخل في عمله وهو رفض بالفعل فكرة التعاقد مع مدرب أحمال".

وأكمل حديثه قائلا: "كريستيان جروس كان يعمل مع الزمالك بلا مدرب أحمال أيضا".

وأتم "أغلقنا تماما ملف مدرب الأحمال ولا نريد الحديث عن ذلك من جديد".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

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