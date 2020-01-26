جوارديولا: ليفربول سيكون بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الأحد، 26 يناير 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

لا يشك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 24 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "من الواضح أن ليفربول سيكون بطلا للدوري الإنجليزي هذا الموسم".

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وأضاف المدرب الإسباني "كما أن ليفربول سيكون بطلا في إسبانيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا لو لعب هناك".

وشدد "ليفربول سيكون بطلا في كل مكان بعد الفوز بـ22 مباراة والتعادل في مباراة من أصل 23".

يوم الأربعاء سيلعب ليفربول مباراته المؤجلة ضد وست هام يونايتد ويمكنه رفع الفارق إلى 19 نقطة، وذلك قبل 14 جولة من نهاية المسابقة.

لو توج فريق يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سينهي 30 عاما من الصيام عن التتويج بالبطولة.

وأوضح بيب "في الماضي القريب عندما فاز تشيلسي بالدوري، لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم التالي، وليستر كذلك، لكن عندما فزنا بالدوري حققنا اللقب مرة ثانية".

وواصل "إذ كان سيتي يلعب في الدوري الإيطالي أو الإسباني أو الألماني سيكون على بعد نقطة أو نقطتين من المتصدر، برصيد نقاطنا الحالي".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "لكن فريق ليفربول رائع وساحر، لذلك علينا قبول ذلك والتعلم منه".

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