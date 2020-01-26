مينامينو: لست راضيا عما قدمته أمام وولفرهامبتون

يعتقد الياباني تاكومي مينامينو جناح ليفربول أنه لم يظهر بمستوى طيب في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون.

وظهر مينامينو لأول مرة في الدوري الإنجليزي خلال المباراة التي انتهت بالفوز على وولفرهامبتون، وهو الظهور الثاني له منذ الانضمام للريدز.

وقال مينامينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بثقة المدرب في قدراتي، لذلك أريد حقا رد الجميل له. أنا لست راضيا عما قدمته أمام الذئاب، وأريد الوفاء بتوقعات الجميع بشأني. لا أشعر بأي ضغوط، وليس لدي ما أخسره".

صاحب الـ25 عاماً لعب في منتصف الملعب أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع هذا الشهر، قبل أن يلعب على الجناحين الأيمن والأيسر أمام ولفرهامبتون.

وأضاف المنتقل حديثا من سالزبورج "يمكنني اللعب على أي من الجانبين. إذا استطعنا فهم بعضنا البعض بشكل أفضل دخل الملعب، ستتحسن الأمور".

وأكمل "سجل ولفرهامبتون التعادل عقب مشاركتي، ما تسبب في إحباطي قليلاً".

وأتم البالغ من العمر 25 عاما "بعد أن سجلنا الهدف الثاني، حرصت على الدفاع عنه بقوة".

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ويستعد ليفربول لملاقاة شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بتشكيل سيكون أغلبه من البدلاء والشباب.

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