تنس - أنس جابر تكتب التاريخ وتتأهل لربع نهائي أستراليا المفتوحة

واصلت التونسية أُنس جابر تحقيق المفاجآت وتأهلت لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الفوز على الصينية وانج شيانج المصنفة الـ 29 على العالم.

وكتبت أُنس جابر التاريخ ببلوغها هذا الدور ربع النهائي لتصبح أول لاعبة عربية بالتاريخ تصل لربع نهائي بطولة جراند سلام.

كما أصبحت أول لاعبة عربية بين الجنسين تصل لهذا الدور، منذ وصول المصري إسماعيل الشافعي لربع نهائي ويمبلدون عام 1974.

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كانت التونسية المصنفة الـ 78 على العالم قد فازت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على الدنماركية كارولين فوزنياكي إحدى أفضل لاعبات التنس في العالم في دور الـ32.

وتغلبت أنس بالدور الأول على البريطانية جوانا كونتا المصنفة 12 على العالم بمجموعتين دون مقابل.

ثم حققت ريمونتادا على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 46 عالميا والثانية سابقا، بعد خسارة المجموعة الأولى 6-1 لكنها عادت وبقوة للفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 2-6 و3-6.

الإنجاز الأبرز للتونسية بمشاركتها في بطولات جراند سلام كان الوصول للدور الثالث ببطولتي أمريكا المفتوحة 2019 ورولان جاروس 2017.

وسبق لأنس جابر - 25 عاما - الفوز بلقب بطولة رولان جاروس للناشئات عام 2011 كأول لاعبة من شمال إفريقيا.

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