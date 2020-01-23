تنس - بعد إنجازها في أستراليا المفتوحة.. أُنس جابر لـ في الجول: ولما لا أفوز ببطولة جراند سلام

حققت التونسية أُنس جابر إنجازا جديدا يضاف لرصيدها من النجاحات بالملاعب الصفراء ووصلت للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات جراند سلام لعام 2020.

المصنفة 78 عالميا تغلبت بالدور الأول على البريطانية جوانا كونتا المصنفة 12 على العالم بمجموعتين دون مقابل، قبل أن تحقق ريمونتادا على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 46 عالميا والثانية سابقا، بعد خسارة المجموعة الأولى 6-1 لكنها عادت وبقوة للفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 2-6 و3-6.

تواصل Filgoal.com مع صاحبة الـ 25 عاما عن الإنجاز الأبرز لها بالبطولة، قائلة: "بالطبع سعادتي لا توصف بالنجاح الذي حققته هذا العام في أستراليا وذلك للمرة الأولى بعد الخروج من الدور الأول 3 مرات سابقة".

وأكملت "الاستعداد للبطولة بدأ منذ فترة وتحديدًا مع الاستعدادت للموسم الجديد عن طريق التدريبات الشاقة والمعسكرات، وخضت بطولة شينزين بالصين وبطولة هوبارد".

أفضل ترتيب عالمي وصلت إليه أُنس كان في سبتمبر الماضي، حيث كانت بالمركز 51، وأضافت "الفوز في اللقاء الافتتاحي على المصنفة 12 زاد من ثقتي بنفسي وأعطاني دفعة معنوية هائلة، وهو ما ساعدني على العودة في المباراة التالية والفوز رغم خسارة المجموعة الأولى.

وأردفت "أبذل كل جهدي في التمرين والمباريات لتحسين ترتيبي العالمي وإنهاء العام في وضع أفضل بسلم أحسن لاعبات العالم".

وعن رغبتها في تكرار إنجازها بالحصول على لقب بطولة رولان جاروس للشابات عام 2011 كأول لاعبة من الشمال الإفريقي ولكن على صعيد السيدات، اختتمت تصريحاتها "أعمل دائما على تشريف المرأة العربية وتقديم صورة جيدة عنها، ولما لا أسعى للفوز بلقب بطولة جراند سلام للسيدات".

الإنجاز الأبرز للتونسية بمشاركتها في بطولات جراند سلام كان الوصول للدور الثالث ببطولتي أمريكا المفتوحة 2019 ورولان جاروس 2017.

وتلعب أُنس بالدور الثالث مع الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا والـ36 حاليا فجر الجمعة.

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